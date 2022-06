Il tram di Milano con i colori dell'arcobaleno

Un tram della serie Carrelli è stato "vestito" con i colori dell'arcobaleno in occasione della Pride week che terminerà il 2 luglio con la manifestazione per le strade del centro di Milano.

"Milano è pronta per il Pride 2022" ha chiosato il primo cittadino di Milano, Beppe Sala pubblicando sui social la foto del tram. La vettura sarà in servizio, a partire da mercoledì 22 giugno, sulla linea 10 e attraverserà la città dalla Stazione Centrale, Porta Nuova, Garibaldi, Chinatown, Arco della Pace, fino ad arrivare ai Navigli.

La maxi manifestazione per il Pride: il programma e il percorso

La manifestazione per il Pride prenderà il via sabato 2 luglio. L'appuntamento è in via Vittor Pisani, davanti a Piazza Duca d'Aosta (di fronte alla Stazione Centrale). testa del corteo partirà da piazza Repubblica alle 15 per continuare lungo viale Monte Santo, i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino a giungere di fronte all'Arena: qui la parata a piedi attraverserà il parco per giungere poi in Arco della Pace dove, dalle 18, avrà inizio il grande evento finale, quest'anno più lungo per permettere alla comunità arcobaleno e a tutta la città di godere a pieno del momento conclusivo della manifestazione: ci saranno le rivendicazioni delle associazioni Lgbtqia+ e dei loro ospiti, i saluti delle istituzioni, oltre che momenti di entertainment e musica che farà danzare i partecipanti fino a mezzanotte. A fare da sfondo alla manifestazione la frase di Gino Strada: "I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi".