Forse non si farà la tramvia Rogoredo-Palaitalia

L'Arena Santa Giulia (cioè il Palaitalia) sarà pronta per le olimpiadi invernali del 2026, accelerando i lavori per recuperare i ritardi, ma non è detto altrettanto per la tramvia che la collegherebbe alla stazione ferroviaria e della metropolitana di Rogoredo. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, martedì 28 novembre alla cerimonia della posa della prima pietra dell'arena.

"Non siamo sicuri se sarà pronta in tempo" per le olimpiadi, ha detto Sala riferendosi alla tramvia, aggiungendo che "sarebbe certo molto utile, ma non indispensabile". L'arena conterrà circa 16mila posti e ospiterà le gare di hockey su ghiaccio maschile. Il sindaco di Milano ha specificato che aumenteranno i costi per la realizzazione dell'impianto ("bisogna lavorare su tre turni") e che i costi extra (+50%) saranno comunque a carico della società costruttrice.