Lavori ai binari a giugno: ecco i tram che cambiano percorso e fermate

Dal 2 al 5 giugno le linee dei tram 12, 15, 16 e 19 deviano per manutenzione ai binari e cambiano percorso e fermate. Atm ha in programma la manutenzione dei binari in via Mazzini.

Tram 12

I tram fanno servizio nelle tratte Roserio-Cairoli (via Cusani) e Missori-viale Molise. Saltano le fermate Cordusio e Duomo. Usate M1 tra Cairoli e Duomo.

Tram 15

I tram fanno capolinea in piazza Fontana anziché via Dogana.

Tram 16

I tram fanno servizio nelle tratte San Siro-Duomo (via Cantù) e Missori-Monte Velino.

Tram 19

Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra via Bixio e piazza Virgilio. Passa per viale Piave, piazza Oberdan, viale Vittorio Veneto, Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, via Grossi, via Broletto, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte e Cadorna.