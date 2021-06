Entra in servizio il tram bianco dedicato a Carla Fracci

Comincia a circolare per le strade di Milano lunedì 7 giugno il tram dedicato alla memoria della ballerina Carla Fracci, recentemente scomparsa. Lo ha reso noto su Instagram il sindaco Beppe Sala. Il tram, che sarà in servizio sulla linea 1, la stessa in cui lavorava il padre della ballerina, è completamente bianco e ha la scritta "Milano per Carla Fracci".

L'idea era stata avanzata proprio da Sala il giorno della scomparsa. L'azienda municipale dei trasporti aveva aderito, "trovando" negli archivi una vecchia fotografia della Fracci col padre proprio a bordo di un tram. E Atm ha omaggiato la Fracci con una "scampanellata" di una vettura della linea 1 davanti al Teatro alla Scala nel giorno della camera ardente.

La vita di Carla Fracci a Milano

Fu nel capoluogo lombardo che la Fracci grazie alla notorietà raggiunta guadagnò il suo posto al sole. Da via Ugo Tommei, tra Porta Romana e Porta Vittoria, dove era cresciuta in una casa di ringhiera col bagno esterno, la ballerina una volta sposata passò alla centralissima via Santo Spirito, dove aveva un appartamento da cui si scorgevano le guglie del Duomo. Regina della danza, la Fracci è sempre stata amata dal suo popolo (fatto non solo di ballerini), ma per qualche motivo dei potenti non si può dire fosse proprio la favorita.

Oltre a vedersi negato il desiderato ruolo di direttrice del corpo di ballo della Scala, in vita ebbe anche l'esperienza di venire sfrattata dalla sua abitazione, di proprietà del Pio Albergo Trivulzio. Trovò poi riparo in Porta Nuova, sempre con l'inseparabile marito, da cui ebbe suo figlio, Francesco. Questa divenne la sua dimora stabile dopo una parentesi romana durata circa una decade. Di Milano la prima ballerina sembrava non stancarsi mai, sempre presente tanto nelle platee dei teatri (non solo i più prestigiosi) quanto nelle piazze per celebrare occasioni come il 25 aprile. La si incrociava alle prime della Scala, ma anche al Piccolo di via Rovello e al Carcano di corso di Porta Romana.

«Devi avere più passione, più pietà», erano state nei mesi scorsi le sue parole durante una lezione ai giovani interpreti dell'ultima Giselle alla Scala. Ed è forse questo il suo più importante insegnamento, che travalica il mondo della danza. Non basta la tecnica, non basta l'impegno. È con l'energia del sentimento che Carla Fracci ha fatto amare il balletto anche a chi non lo conosceva per nulla. E di questo la sua amata Milano le sarà per sempre grata.

Foto: Sala e il tram (da Instagram)