La metrotranvia non piace ai commercianti brianzoli: "Resteremo chiusi per 38 mesi"

I commercianti brianzoli si scagliano contro i lavori per la metrotranvia che, con 25 fermate, collegherà Milano con Desio e Seregno. Lavori che dureranno 38 mesi e inizieranno entro metà marzo 2023. E' di pochi giorni fa la firma, nella sede della Città metropolitana di Milano, con l'impresa di costruzioni Cmc di Ravenna per 131 milioni di euro, in parte finanziati dallo Stato. Il territorio attende da più di dieci anni l'opera, che dal Parco Nord di Milano attraverserà Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno.

Ma ora la Confocommercio Alta Brianza ha preso una durissima posizione. "Non entriamo nel merito dell'opera in questione", ha premesso il suo presidente Ermanno Gatti, "anche se, nel 2023, parlare di mobilità su un trenino che collega la Brianza a Milano, si fatica a percepirne l'effettiva utilità". E poi l'affondo: "La nostra preoccupazione riguarda le 4mila imprese presenti su tutto l’asse interessato dai lavori. Negozi, servizi, mercati e professionisti, i quali vengono da anni molto difficili (pandemia, rincaro energia, contrazione dei consumi per gli effetti inflattivi). Ci domandiamo, perciò, se sia veramente il caso di porre in essere un’opera che andrebbe a distruggere tanti esercizi commerciali presenti sull’asse della metrotranvia".

"La politica si ricorda di queste imprese?", ha proseguito Gatti chiedendo un incontro in tempi brevi "per capire l’effettivo impatto che quest’opera avrà sul territorio" e concludendo con l'augurio che gli enti competenti "abbiano già stanziato risorse a fondo perso (adeguate) per risarcire le imprese che subiranno un grave danno con 38 mesi di chiusura per lavori".