Perché alcune linee Atm sono state deviate

Mattinata di disagi quella di venerdì 21 ottobre per gli utenti Atm che utilizzano i tram della linea 2 e i filobus delle linee 90, 91 e 92. Tutte le tre linee sono deviate a causa di alcuni lavori stradali in via Lancetti, "lavori che dovevano terminare stanotte e che sono attualmente in corso", si legge in una nota diramata dalla società di trasporti milanesi.

Tutte le linee deviate