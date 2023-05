Il tram è inaccessibile ai disabili, Simone costretto a rinunciare al concerto

Avrebbe voluto utilizzare i mezzi per andare al concerto di Paola&Chiara al Fabrique, ma è rimasto bloccato in piazza Fontana. Il motivo? Uno solo: tutti i tram della linea 27 - una delle linee bollata come "accessibile" da Atm - non sono riusciti a sollevare la sua carrozzina. È l'odissea che ha dovuto vivere nei giorni scorsi Simone Gambirasio, disavventura che ha raccontato in un lungo post pubblicato sui social.

Tutto è iniziato quando un tranviere arrivato della 27 arrivato in piazza Fontana si è rivolto a Simone dicendogli 'Ma non puoi andare con altri mezzi? Questi non funzionano mai'. "Dopo cinque minuti esce, con in mano un inquietante foglio di istruzioni, e inizia a cercare la pedana - ha raccontato Simone -. Schiaccia qualcosa, la pedana non si vede, e a un certo punto mi dice di aspettare la corsa successiva, forse il suo collega saprà come fare".

Qualche minuto dopo la scena si ripete in maniera leggermente diversa: "Un conducente più volenteroso esordisce con un inedito: 'Ma devi prendere proprio questa linea?' - ha raccontato Simone -. In compenso conosce la pedana, schiaccia qualcosa, ma nulla si muove e nonostante il dispiacere evidente ammette: non funziona, alla prossima corsa ci sarà assistenza". Stessa scena poco dopo, con il terzo tram: "Alla terza corsa si presentano in tre. Iniziano con un: 'Ma sei sicuro che la banchina all’arrivo sia accessibile? Perché magari non è accessibile'. Scoprono che la mia fermata di arrivo è (purtroppo per loro) accessibile, prendono un manuale di istruzioni, estraggono la pedana e fanno due scoperte straordinarie. La prima è che la pedana è difettosa e non si apre la ribaltina finale. La seconda è che la fermata di Piazza Fontana è troppo stretta per farci stare la pedana, dato che hanno messo dei corrimano che bloccano il passaggio delle sedie a rotelle (e la ribaltina è solo frontale e non laterale). In tutto questo mi dicono anche: 'Sai queste pedane non funzionano perché non le usiamo mai'. Che strano, io avrei detto che non le usiamo mai perché non funzionano, saranno punti di vista".

Proprio in seguito all'ennesimo disservizio Simone rinuncia al concerto. "Dopo aver ammesso la sconfitta, l'ennesima, mi propongono gentilmente di aspettare una quarta corsa - ha precisato Simone -. Peccato che calcolando poi mezz’ora di tram sarei arrivato a concerto quasi finito, non mi avrebbero fatto entrare per questioni di sicurezza (così va, per i disabili) e mi sarei ritrovato chi sa dove non sapendo, a questo punto, nemmeno se sarei riuscito a tornare".

La storia ha comunque avuto un lieto fine. Quando la vicenda è diventata di dominio pubblico sui social Paola&Chiara hanno invitato Simone allo spettacolo del giorno dopo, sempre al Fabrique. Successivamente anche Atm ha contattato Simone scusandosi per l'accaduto e proponendogli di essere accompagnato col radiobus. Proposta rifiutata perché Simone si era organizzato in maniera diversa. "Le mie lamentele non riguardano solo me e non le faccio per criticare le tante persone che in Atm lavorano - ha puntualizzato Simone -. Se questi episodi mi capitano così frequentemente allora c’è un problema strutturale che riguarda tante altre persone con disabilità o difficoltà motorie, che magari non hanno modo di raccontarlo. Spero che in futuro riusciremo a passare da soluzioni ad hoc a un trasporto davvero inclusivo, per tutti".