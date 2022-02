Perché questo tram di Milano è "speciale"

C'è Monica, la mamma di Thomas, che dice grazie a chi ha salvato la vita di suo figlio. C'è Eleonora che con l'aiuto di chi ha incontrato sulla propria strada ha trovato il coraggio di percorrere la propria strada. Ci sono Davide, Speranza, Giovanni. Uomini e donne che a febbraio "cammineranno" su un tram speciale per raccontare la loro storia, quella di malati rari.

Tutto merito della campagna "Il viaggio" di "Uniamo", la federazione italiana malattie rare che è l'ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara. In vista della "giornata delle malattie rare" che si celebra in tutto il mondo l’ultimo giorno di febbraio, quest'anno l'associazione ha deciso di far viaggiare la sua campagna di sensibilizzazione anche a bordo di due tram che attraverseranno le vie principali di Roma e Milano "con l'obiettivo - spiegano - di promuovere l’informazione sulle malattie rare e di avvicinare i cittadini alle sfide dei pazienti e delle loro famiglie".

La metafora è semplice, d'impatto: le vite di Thomas, Eleonora e gli altri corrono "sulle rotaie e diventano simbolo del lungo percorso di partenze, punti di sosta, scoperte e molti ostacoli intrapreso dalle persone con malattia rara durante la loro vita". Una vita che viene sconvolta da "disorientamento, solitudine e paura in particolare nei momenti che precedono e seguono la diagnosi", sentimenti che "sono costanti nelle testimonianze narrate" a Milano.

Non solo il tram, però. Perché il prossimo 14 febbraio sotto la Madonnina saranno inaugurate tre pensiline speciali alle fermate di Atm di Cavour, Lanza e via Torino, sempre pensate per rappresentare gli oltre 300 milioni di donne e uomini che nel mondo vivono con una delle oltre 7mila malattie rare. L'appuntamento per il taglio del nastro sarà in piazza Cavour alla presenza di Lamberto Bertolè, assessore welfare e salute del comune di Milano, Fabiola Bologna, membro XII commissione affari sociali della Camera, Maria Alessandra Gallone, membro IX commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, della consigliera meneghina Lisa Noja e di esponenti di Uniamo e Mapcom consulting, che ha ideato e realizzato l'iniziativa.