C'è la gara per la metrotranvia Milano-Limbiate

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara per riqualificare la metrotranvia Milano-Limbiate, a cui la Regione Lombardia partecipa con un finanziamento di 26,8 milioni di euro. Per l'assessora alle infrastrutture Claudia Maria Terzi si tratta di "un primo risultato importante verso la rinascita di una linea tranviaria strategica" per la connessione tra Milano e la Brianza, con capolinea a Milano Comasina, all'interconnessione con la linea 3 (gialla) della metropolitana meneghina.

Il percorso porta fino all'ospedale di Limbiate per 11,7 chilometri e 19 fermate, attraversando i comuni di Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate. Il soggetto attuatore della riqualificazione è il Comune di Milano. In tutto, la Regione ha finanziato l'opera con circa 46,8 milioni: 26,8 per la realizzazione dell'infrastruttura e 20 per l'acquisto di 8 tram. Nel 2023, il Governo aveva invece stanziato circa 90 milioni. La "vecchia" metrotranvia è stata chiusa il 30 settembre 2022.