Lavori in corso: le linee Atm cambiano percorso per 3 mesi, le nuove fermate

I mezzi Atm fanno spazio ai cantieri a Milano. Da lunedì 10 gennaio, infatti, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina modifica il percorso di alcune linee per permettere gli interventi degli operai. Sono coinvolti due bus notturni e quattro linee di tram, che devieranno dal percorso abituale per permettere la posa dei nuovi binari in viale Gorizia e in via Nono.

Da lunedì fino al 15 aprile, per tre mesi, il servizio è modificato sulle linee 9, 10, N25 e N26. Questo il piano di Atm:

Linea 9

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra Porta Lodovica e Cantore. Fanno normale servizio tra il capolinea Centrale e la fermata Porta Lodovica.

Cambiate in Porta Lodovica per proseguire coi bus B9

Per raggiungere il capolinea Stazione Genova, scendete alla fermata Porta Lodovica e prendete i bus che fermano in piazzale Cantore.

Linea 10

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra piazzale Cantore e piazza 24 Maggio. Fanno regolare servizio tra il capolinea Lunigiana e la fermata Porta Genova.

Cambiate in Cantore per proseguire coi bus B9

Per raggiungere il capolinea di piazza 24 Maggio, scendete alla fermata piazzale Cantore e prendete i bus in via Carchidio.

Bus N25

In direzione Centrale saltano le fermate tra piazzale Cantore e viale Col di Lana. Passano per corso Colombo, viale D’Annunzio, piazza 24 Maggio e viale Col di Lana.

Bus N26

I bus in direzione Cadorna saltano le fermate tra viale Col di Lana e viale Coni Zugna/via Solari. Passano per viale D’annunzio, corso Colombo e viale Coni Zugna.

Dal 10 gennaio al 31, invece, il cantiere sarà aperto in via Nono e cambiano percorso i tram 12 e 14 e il bus N25.

Tram 12 e 14

I tram non passano in via Nono. Fanno la fermata Cenisio M5 all’altezza di via Messina. Passano in via Messina e via Procaccini.

Bus N25

In direzione Cadorna salta le fermate di via Procaccini e piazza Gramsci. Passa per via Cenisio, piazza Diocleziano, via Losanna e corso Sempione.