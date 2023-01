A Milano ci sarà un tram per celebrare il Giorno della memoria

Mantenere viva a moria sulla tragedia della Shoah e far conoscere i luoghi di Milano legati a questo momento, primo fra tutti il Memoriale della Stazione Centrale, dove partirono i treni dei deportati. Per questo a Milano girerà un tram dedicato alla memoria.

L'idea è nata dalla senatrice a vita Liliana Segue che voleva sensibilizzare i cittadini sulla giornata del 27 gennaio e sull'esistenza del Memoriale. Il mezzo (un Sirietto della linea 9) inizierà a circolare nella mattinata di martedì 24 gennaio con una livrea nuova caratterizzata da una distesa di papaveri simbolo di memoria, speranza e rinascita. Sulla fiancata le scritte “27 gennaio – Giorno della Memoria” e “Memoriale della Shoah – Binario 21 – Stazione Centrale”.

"Finalmente dopo tanti anni c'è un tram che gira per Milano, finalmente per la prima volta passa un tram con scritto Giorno della memoria e Memoriale della Shoah - ha commentato Segre nel corso della presentazione delle iniziative organizzate a Milano per il 27 gennaio -. Perché ho rotto le scatole e così prima di morire vedrò la mia Milano con il mio tram, che non posso più prendere perché ho la scorta e fra poco la smetterò anche di dare fastidio. Sono contenta, ma da quanti anni poteva esserci questo tram?".

Nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio Segre ha visto in anteprima il mezzo pubblico insieme al sindaco, Beppe Sala. "È una delle iniziative con cui la nostra città ricorda le vittime della Shoah e ribadisce il proprio impegno contro ogni forma di violenza, discriminazione e sopruso - ha commentato il sindaco -. Saranno posate 26 nuove pietre di inciampo dedicate a nostri concittadini e concittadine deportati nei campi di sterminio nazisti".