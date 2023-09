Lo spettacolare tramonto di domenica sera a Milano

Tramonto da sogno, a Milano (e non solo), domenica 3 settembre 2023. Il calare del sole ha regalato uno spettacolo unico, una specie di cielo infuocato a strisce. Non una rarità, ma sempre emozionante. I social network sono stati naturalmente 'invasi' dagli scatti di questo tramonto, come accade sempre in questi casi.

Il tramonto infuocato era visibile in molte zone del Nord Italia. Soprattutto sull'arco alpino, lo spettacolo è stato ancora più affascinante perché il rosso acceso del tramonto si è mischiato con la silhouette delle montagne o dei laghi.