Un cuore fermo da 20 minuti è stato trapiantato al Niguarda

Un trapianto a cuore fermo da 20 minuti è stato eseguito all'ospedale Niguarda di Milano: è la prima volta che succede in Lombardia. Il prelievo e il trapianto sono stati effettuati dall'equipe di cardiochirurgia diretta da Claudio Russo. La donazione è avvenuta all'ospedale di Circolo di Varese e ha visto coinvolta l'equipe di terapia intensiva e cardiorianimazione, dirette da Luca Cabrini e Paolo Severgnini, e il coordinamento ospedaliero di procurement diretto da Federica De Min. Ne ha dato notizia lunedì Guido Bertolaso, assessore regionale al welfare.

Si tratta di una tipologia di donazione innovativa: il cuore viene fatto ripartire con tecniche di circolazione extracorporea messe in atto dopo la morte di soggetti in cui i trattamenti invasivi sono sospesi in seguito a gravissime neurolesioni. La normativa italiana prevede 20 minuti di assenza di attività cardiaca per determinare la morte del soggetto. Un tempo che, fino a un anno fa, era ritenuto incompatibile con la ripresa dell'attività del cuore.

Dall'uomo deceduto sono stati prelevati anche reni e fegato, poi trapiantati in altre strutture nazionali. Secondo l'assessore Bertolaso, "questo risultato consentirà di aumentare il numero dei donatori potenziali, ed è stato possibile grazie alla capacità di tutti gli operatori coinvolti di agire in sinergia, con professionalità e umanità per il bene dei malati, ma soprattutto grazie alla solidarietà dei familiari del donatore, manifestata attraverso il gesto del dono, nel rispetto della volontà espressa in vita dal proprio caro".