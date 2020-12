All'ospedale Niguarda di Milano un trapianto di cuore nella notte di Natale

Mentre in una Milano in zona rossa ci si preparava a festeggiare il Natale, nella notte, all'ospedale Niguarda i medici hanno operato d'urgenza un ragazzo che rischiava la propria vita, trapiantandogli un nuovo cuore.

Nella 'casa dei trapianti', come viene chiamato l'ospedale meneghino, in un momento simbolo di speranza e rinascita, l'équipe di cardiochirurghi guidata da Claudio Russo e sostenuta dalla fondazione De Gasperis ha effettuato un trapianto di cuore d'urgenza salvando la vita a un 28enne.

Il paziente, ricoverato da tempo a Niguarda e affetto da una grave cardiopatia a rischio di gravi aritmie potenzialmente mortali, è stato operato durante la notte di Natale grazie all'arrivo di un cuore compatibile, da un donatore di Torino. "È stata una giornata difficile - ha raccontato il primario - iniziata con un intervento su un quarantenne al quale si era infettata una protesi cardiaca e terminata, appunto, con questo trapianto, che è il ventiquattresimo che eseguiamo quest'anno".

"È un duplice messaggio di speranza - ha commentato il presidente della fondazione De Gasperis Benito Benedini - perché dimostra che le eccellenze di Niguarda restano tali anche in piena emergenza Covid".

A Milano, Niguarda è l’unico ospedale ad effettuare il trapianto cardiaco, ed è uno dei tre centri autorizzati in Regione Lombardia; vengono eseguiti i trapianti di cuore sia per i pazienti in età pediatrica sia per quelli in età adulta. Il primo trapianto di cuore è stato realizzato nel 1985 e da allora questa procedura è utilizzata per il trattamento delle forme più avanzate di insufficienza cardiaca.