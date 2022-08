Il primo trapianto di rene con donatore e paziente positivi all'Hiv

Da un anno aspettava in lista d'attesa per il trapianto di un rene. Poi la telefonata che accende la speranza, l'operazione e il ritorno a casa nella giornata del 4 agosto. Si tratterebbe di una storia comune, se non fosse un trapianto in cui sia chi dona sia chi riceve il rene sono positivi all'Hiv. L'operazione è stata eseguita al Policlinico di Milano ed è la prima di questo tipo. Particolarmente significativa perché le persone che convivono con il virus Hiv sono particolarmente esposte al rischio di sviluppare una malattia renale cronica.

La normativa italiana sulla sicurezza del donatore non permetteva, in generale, di fare ciò che, per ragioni cliniche, sarebbe l'ideale: ovvero che anche il donatore dell'organo fosse positivo all'Hiv. L'intervento, dunque, veniva riservato solo a pochi casi selezionati. Ma, dal 2018, la normativa italiana è cambiata ed è ora possibile la donazione e il trapianto tra persone Hiv positive. "Nei pazienti con Hiv c'è una maggiore predisposizione alla malattia renale cronica: in parte per meccanismi legati all'infezione stessa, in parte per altre patologie spesso concomitanti come epatite B e C. In ultimo c'è il ruolo delle terapie antiretrovirali, che hanno sicuramente aumentato le aspettative di vita ma con effetti collaterali non trascurabili", spiega Giuseppe Castellano, direttore di Nefrologia al Policlinico.

L'ospedale di via Francesco Sforza aveva ottenuto, già nel 2019, l'autorizzazione per questo tipo di interventi, ma la pandemia covid aveva bloccato il percorso. "Avevamo comunque tutte le competenze per poterci occupare di questi pazienti molto delicati, sia sul fronte nefrologico che infettivologico e chirurgico data la lunga esperienza nel confezionamento di accessi per emodialisi nei pazienti nefropatici con Hiv", aggiunge Mariano Ferraresso, direttore di Chirurgia generale al Policlinico.

Liste d'attesa più veloci

Il trapianto è stato organizzato ora, con la disponibilità dell'organo e grazie all'evoluzione della pandemia covid, che preoccupa meno che in passato. "Poter contare su una maggiore disponibilità di organi riservati ai pazienti con Hiv - prosegue Ferraresso - aumenta le chances per questo tipo di riceventi: perché non entrano in competizione con i malati sieronegativi, ovviamente più numerosi, per lo stesso organo e quindi la loro lista d'attesa scorre più velocemente".

Il decorso del ricevente, in questo caso, è stato eccellente: il paziente è tornato a casa dopo qualche settimana. Il programma di trampianti dedicato specificatamente ai pazienti con Hiv, secondo i due medici, "consente di garantire l'accesso a organi di qualità e senza rischi aggiuntivi a persone che per molto tempo hanno visto precludersi la possibilità del trapianto sulla base di valutazioni oggi del tutto superate".