La madre che ha donato il rene al figlio nel giorno del suo compleanno

Una mamma ha donato un rene a suo figlio per restituirgli una nuova vita. Una notizia con due elementi speciali: era il compleanno della mamma e si trattava della cinquecentesima donazione di rene da vivente, un'opzione ancora poco conosciuta. E' successo al Policlinico di Milano.

Il figlio, quasi cinquantenne, era in cura al Policlinico (proveniendo da un'altra regione) per una grave insufficenza renale e non era ancora in dialisi, ma questo sarebbe diventato indispensabile a breve. Unica soluzione, un rene nuovo. Ma la lista d'attesa per riceverlo da un donatore deceduto è piuttosto lunga e, per la migliore riuscita del percorso, sarebbe stato meglio, secondo i medici dell'ospedale, evitare del tutto la dialisi.

La madre, in buona salute, è risultata compatibile e, con un rene in meno, la sua vita quotidiana non cambierà. "La decisione è immediata, e salgono sul treno che li porterà a Milano", racconta il Policlinico in una nota. I due interventi (il prelievo del rene dalla madre e il trapianto nel paziente) sono stati eseguiti dagli specailisti di chirurgia generale trapianti del rene, guidati da Mariano Ferraresso.

Volontà e determinazione

"Il trapianto di rene da donatore vivente - racconta Ferraresso - è una procedura ancora poco praticata in Italia. Il più delle volte viene vista come ultima scelta dopo lunghi periodi di attesa di un rene da donatore deceduto, anche se i risultati internazionali ci dicono che questa è la prima opzione da prendere in considerazione, specialmente quando ancora la dialisi non è iniziata. Purtroppo non sempre è praticabile e a volte non basta solo la volontà: ci vuole anche una forte determinazione. Nel nostro caso, per arrivare all'intervento, entrambi hanno dovuto perdere tra i 15 e i 20 kg di peso mentre la mamma donatrice ha smesso di fumare dopo 40 anni i suoi due pacchetti di sigarette giornalieri. Tutto questo dimostra come sia messa la massima cura nella selezione dei donatori per garantire che il loro gesto d'amore avvenga in tutta sicurezza".

Al Policlinico si eseguono trapianti di rene dal 1969 e, da allora, ne sono stati effettuati quasi 3.700, di cui 460 su pazienti pediatrici. Risale al 1970 il primo intervento con donatore vivente: con il caso della donna che ha donato il rene al figlio, ne sono stati effettuati 500, di cui 62 a favore di bambini con gravi patologie renali.

Gesto di altruismo e generosità

"Tra questi gesti di generosità e altruismo - commenta il direttore generale del Policlinico Ezio Belleri - ce ne sono due che spiccano in particolare, due donazioni 'samaritane', in cui il donatore ha voluto dedicare uno dei propri reni ad un paziente che non conosceva. Il paziente più giovane che abbiamo trapiantato aveva solo un anno, il più anziano 83; questo, credo, rende bene l'idea di cosa significhi lavorare ogni giorno per prendersi cura di tutti, in ogni età della vita".

Madre e figlio, nel frattempo, sono tornati a casa, stanno entrambi bene e il pericolo della dialisi è ormai un ricordo.