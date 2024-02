"No ai figli con due madri": la Corte d'appello nega trascrizione doppia maternità

Sono state dichiarate illegittime le trascrizioni degli atti di nascita del comune di Milano dei figli di tre coppie di donne che erano ricorse alla fecondazione assistita all’estero. Lo ha deciso il collegio della Corte d'appello di Milano della sezione persone minori e famiglie (presieduta da Laurenzi-Arceri-Vicidomini). È stato accolto, dunque, il ricorso della procura e i giudici hanno ribaltato la decisione presa in primo grado.

Non solo, il tribunale ha chiesto "l’intervento del Legislatore" sul tema per declinare "in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita" e realizzare "il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro". Per i giudici il parlamento è l'unico "soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo" a garantire i diritti "inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire".

Un ribaltone rispetto al primo grado. I giudici dell'ottava sezione civile presieduta da Giovanni Battista Rollero, infatti, avevano annullato la trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato all'estero da due uomini italiani, attraverso la gestazione per altri o maternità surrogata, e dichiarato invece inammissibili tre ricorsi della pm Rossana Guareschi contro le coppie omogenitoriali di madri e quindi legittime le trascrizioni dei loro nominativi sul Registro degli atti di nascita.

La decisione del giugno 2023 si inseriva nel dibattito sui figli delle coppie di genitori dello stesso sesso nato dopo la sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione del 30 dicembre 2022 sulla gestazione per altri, la trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita dei figli, la non possibilità per un bambino di avere genitori registrati dello stesso sesso e la circolare emanata dalla prefettura di Milano su mandato del ministero dell'Interno per bloccare i provvedimenti con cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, stava autorizzando la trascrizione dei certificati anagrafici.