Perché Beppe Sala ha lasciato la sua casa in pieno centro a Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha lasciato la sua casa (in affitto) a Brera per andare a convivere con la fidanzata, Chiara Bazoli, in zona Porta Venezia. È stato lo stesso primo cittadino a svelare il trasloco con un post sul suo profilo Instagram. Sala ha pubblicato due foto: la prima mostra l'androne del palazzo in Brera, la seconda mostra un montacarichi pieno di mobili e oggetti del sìndich.

Non sono mancate battute sul suo trasloco: "Si va a Roma?", ha commentato qualcuno facendo riferimento alle prossime elezioni politiche fissate per il 25 settembre. Sala, tuttavia, ha spiegato che non si candiderà e ha intenzione di rimanere a palazzo Marino fino alla fine del suo mandato: il 2026, anno delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

La casa di Brera di Sala è stata teatro anche di eventi politici: tra quelle mura l'allora premier Matteo Renzi gli chiese il sostegno al referendum costituzionale, faccia a faccia che creò qualche tensione tra i due. Non solo, nei giorni scorsi si è svolto un vertice politico con il ministro degli esteri Luigi Di Maio.