Il trasporto pubblico di Milano è tra i migliori 20 del mondo

Nella top 20 mondiale. I trasporti pubblici di Milano conquistano un posto tra i migliori venti di tutto il mondo in una classifica sulla mobilità stilata dall'Oliver Wyman Forum e dall'università californiana Berkeley. Nel ranking totale il capoluogo meneghino si piazza al 31esimo posto, ma nella classifica riservata al trasporto pubblico - basata su volume del traffico, densità della rete e qualità dell'infrastruttura - il capoluogo meneghino è 18esimo, unica città italiana in graduatoria.

Nella sezione dedicata a Milano, lo studio sottolinea i numerosi snodi del trasporto pubblico e le stazioni di parcheggio suburbane, evidenziando che il Tpl meneghino è veloce e conveniente. Tirata d'orecchie, invece, sulle infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrica, ancora non così diffusi, soprattutto in paragone alle altri grandi città europee.

"Milano è nella Top20 mondiale del trasporto pubblico, ed è l’unica città italiana tra le prime 60 classificate", ha esultato l'assessore alla mobilita di palazzo Marino, Arianna Censi. "Si tratta di una ricerca condotta considerando 3 parametri: volume del traffico, densità della rete, qualità dell’infrastruttura. E io aggiungo anche l’informazione del prezzo dell’abbonamento annuale, un parametro importante per le persone, che migliorerebbe notevolmente la nostra posizione, dato che dopo Mosca, Milano ha il costo più basso tra tutte le città", ha proseguito l'esponente della giunta Sala.

"Ci sono certamente margini di miglioramento, e stiamo cercando di migliorare nonostante le molte difficoltà che conosciamo bene - fondi ogni anno più bassi, inflazione, costo dell’energia triplicato -, ma vedere la nostra Milano davanti a città come Chicago, Barcellona, Madrid, Buenos Aires, Montreal, Toronto e Los Angeles, per citarne alcune tra le più popolari, è davvero una soddisfazione e - ha concluso - un riconoscimento al lavoro fatto dalla nostra città negli ultimi anni".