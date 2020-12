In 3 tra Milano e Monza hanno infarto mentre spalano neve, 118: "Cardiopatici non fatelo"

I cardiopatici si astengano dallo spalare neve. Questo l'appello fatto lunedì 28 dicembre dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia dopo che tre persone tra Milano e Monza sono state colte da un infarto mentre stavano spalando via la neve dal marciapiede. Oltre all'uomo che nella mattinata ha avuto un malore in centro, casi analoghi si sono verificati a Cernusco sul Naviglio (Milano) e Biassono (Mb).

Il paziente milanese è stato portato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli; la persona che si è improvvisamente sentita male a Cernusco è stata portata al San Raffaele; mentre nel caso di Biassono, il più grave, il trasportato non ha autonomamente ripreso l'attività cardiaca durante il viaggio in ambulanza, al San Gerardo di Monza.

"Il freddo già di per sé restringe i vasi sanguigni - spiega un medico del 118 -. Se poi si abbina lo sforzo dello spalare la neve, con una maggiore richiesta di ossigeno e quindi di sangue, ecco che il cuore, soprattutto se già in presenza di una patologia cardiaca, può andare in tilt".