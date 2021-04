In Lombardia superate le tre milioni di dosi di vaccino anti covid

La Lombardia ha superato i tre milioni di vaccini anti covid. Lo ha comunicato Attilio Fontana, presidente della Regione. Il dato al 27 aprile è di tre milioni e 45.429 somministrazioni, di cui 84.022 nella giornata di martedì.

"In poco meno di due settimane - ha argomentato il governatore - abbiamo raggiunto un doppio ambizioso traguardo che conferma la grande validità del piano studiato e messo a punto da Guido Bertolaso". Il prossimo traguardo è superare 100 mila dosi effettuate in un giorno, cosa che Fontana conta si possa fare entro la fine della settimana.

In Lombardia sono state finora somministrate oltre 91 dosi su 100 consegnate, a più di un milione e 800 mila donne e più di un milione e 200 mila uomini. Le prime dosi sono più di due milioni e 100 mila, le seconde dosi quasi 872 mila. All'inizio di questa settimana, in Lombardia, il vaccino Astrazeneca è stato riservato alle seconde dosi per mancanza di scorte ma, da mercoledì 28, si è ricominciato a somministrarlo regolarmente anche per le prime dosi in vista di una nuova fornitura.

A Milano vaccinato il 24% del target

Tutte le province lombarde tranne Monza-Brianza sono ormai oltre il 20% di popolazione vaccinata (prima dose) sul totale del target (che non corrisponde ovviamente al totale regionale dei residenti). La provincia che "corre" di più resta Cremona con il 29,64% di popolazione target vaccinata. Nella Città metropolitana di Milano è stato vaccinato il 23,56% di target. A Milano città il 23,97%, pari a 290 mila prime dosi su un milione e 210 mila di target. Le seconde dosi a Milano città ammontano a 118 mila. I comuni più "virtuosi" del Milanese sono Opera e San Colombano al Lambro, che superano il 30% del target. Appena più in basso Binasco e San Donato Milanese.