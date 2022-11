Cinque vincite al lotto in poche ore: Milano fortunatissima

Milano fortunatissima con una tripla vincita al 10eLotto e una doppia vittoria al Lotto. Ma in generale è tutta la Lombardia a essere stata baciata dalla dea bendata: al 10eLotto ci sono state vincite complessive per 110mila euro.

Come riporta Agipronews, si festeggia a Monticello Brianza, in provincia di Lecco, con un 9 Oro da 50mila euro. Tripletta a Milano, con due 9 da 20mila euro ciascuno e un 4 Doppio Oro da 8mila euro, mentre a Mariano Comense è stato centrato un 6 da 12mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi dall'inizio dell'anno.

Doppia vincita al Lotto a Milano, dove sono stati centrati un ambo da 12.500 euro e un terno da 11.250. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 959 milioni dall'inizio dell'anno.