Torna l'Artigiano in fiera: treni potenziati e biglietti speciali

Servizio potenziato e biglietti speciali. Questa l'iniziativa di Trenord in occasione della nuova edizione dell'Artigiano in Fiera a Rho Fiera Milano (quest'anno con prenotazione e green pass obbligatori).

Da qualsiasi stazione della Lombardia sarà possibile raggiungere il polo fieristico con Trenord Day Pass, un biglietto di andata e ritorno al prezzo scontato di 15 euro. Per chi deciderà di andare all'Artigiano in fiera con questa modalità 'green', inoltre, sono previste riduzioni su ristoranti e stand aderenti.

La manifestazione fieristica più frequentata dell’anno, in programma dal 4 al 12 dicembre, sarà servita ogni giorno da oltre 250 treni di 6 linee regionali che fermeranno nella stazione di Rho Fiera Milano.

Oltre a potenziare le corse, da e per la manifestazione, Trenord propone biglietti giornalieri speciali per raggiungere in treno l’evento da tutta la Lombardia a prezzi vantaggiosi e con la possibilità di usufruire di sconti per poter mangiare nei migliori ristoranti tipici presenti in Fiera.

Raggiungere l'Artigiano in fiera in treno

In occasione dell'evento, Trenord potenzia il servizio ferroviario: dal 4 al 12 dicembre saranno prolungate a Rho Fiera Milano 22 corse della linea suburbana S11 'Como S.Giovanni-Rho' via Porta Garibaldi, favorendo il collegamento da Como e Monza. Inoltre, le corse delle linee S5 'Varese-Treviglio' e S6 'Novara-Treviglio' nelle giornate di sabato e festivi saranno effettuate da convogli in doppia composizione al fine di fornire il maggior numero di posti disponibili durante l’evento. La manifestazione è raggiungibile anche con le tre linee regionali Milano-Porto Ceresio, Milano-Domodossola, Milano-Luino.

Il biglietto speciale

Per l'Artigiano in Fiera Trenord propone il bliglietto speciale Trenord Day Pass, andata/ritorno a 15 euro per raggiungere da tutte le stazioni della Lombardia la stazione di Rho Fiera Milano. Con Trenord Day Pass i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto speciale viaggiano gratis.

Trenord Day Pass consente di effettuare un viaggio giornaliero di andata e ritorno su tutti i treni Trenord ad esclusione del solo Malpensa Express. Il biglietto speciale è acquistabile online, tramite l’e-Store e l’App di Trenord e in tutte le biglietterie Trenord e i punti vendita autorizzati.

Orario biglietteria Rho Fiera Milano

In occasione di Artigiano in Fiera la biglietteria di Rho Fiera Milano sarà aperta sabato 4 e domenica 5 dicembre dalle ore 12 alle 20:55. Da lunedì 6 a domenica 12 dicembre sarà aperta dalle ore ore 12:00 alle ore 19:55. La stazione verrà presidiata da squadre di assistenza a terra per l’accoglienza dei viaggiatori.

Sconti sui ristoranti della Fiera

I clienti Trenord in possesso del Trenord Day Pass, presentando il proprio titolo di viaggio, potranno usufruire di uno sconto del 10% su una selezione di ristoranti e di stand presenti in Fiera. L’elenco completo degli aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito trenord.it.