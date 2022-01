Il covid manda nel caos Trenord: 350 corse cancellate, niente treni di notte. Come cambia il servizio

Il covid continua a colpire Trenord. Dopo le cancellazioni e le variazioni di questa settimana, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale si trova ancora a fare i conti con l'epidemia. Stando a quanto resto noto dalla stessa società in una nota, "per l’alto numero di assenze di capitreno e macchinisti dovute alla pandemia il servizio ferroviario lombardo sarà parzialmente rimodulato da lunedì 10 gennaio, giorno di completa ripresa delle attività".

In Trenord si registrano oltre 330 assenze: 150 non collegate al covid più 180 persone positive al virus o in qurantena. "Tale situazione rende necessaria una riorganizzazione preventiva del servizio, con la soppressione totale o parziale di circa 350 corse sul totale di oltre 2170 programmate, per garantire tutti i collegamenti alla luce delle assenze già confermate e di eventuali ulteriori evoluzioni", hanno chiarito dall'azienda specificando che durante il giorno "il servizio sarà ridotto del 12%", mentre "su tutte le linee saranno soppresse le corse in circolazione fra le ore 23.30 e le ore 5".

A bordo saranno aumentati i posti disponibili sui treni in circolazione, ma - rivolgendosi ai clienti - la stessa Trenord ha consigliato "di consultare sull'app i dettagli delle modifiche e delle variazioni serali e notturne, prima di mettersi in viaggio".

Queste le modifiche al servizio fino al 16 gennaio:

S1 Saronno-Milano-Lodi: i treni circoleranno fra Milano Bovisa e Lodi. Per spostarsi tra Milano Bovisa e Saronno, i passeggeri potranno utilizzare le corse della linea S3 Saronno-Bovisa-Milano Cadorna o delle linee regionali che partono e arrivano a Milano Cadorna.

S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo: il servizio sarà sospeso; i clienti potranno utilizzare i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna fino a Milano Bovisa, collegata a Milano Rogoredo dalle corse delle linee S13 Milano Bovisa-Pavia e S1 Milano Bovisa-Lodi.

S9 Saronno-Seregno-Albairate: sulla linea circolerà in ogni direzione un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti.

S11 Rho-Milano-Como-Chiasso: i treni circoleranno fra Milano Porta Garibaldi e Chiasso. Il collegamento fra Milano Porta Garibaldi e Rho sarà garantito dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Malpensa Express: il collegamento Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto avrà una corsa ogni ora per direzione (al minuto .27 da Cadorna e .26 da Malpensa T1), anziché ogni 30 minuti. Continueranno a circolare ogni 30 minuti le corse che collegano lo scalo aeroportuale con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

S40 Como-Mendrisio-Varese: il servizio sulla linea transfrontaliera effettuata da treni TILO sarà sospeso. I viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Proprio dal 10 gennaio per viaggiare a bordo dei treni Trenord serviranno mascherina Ffp2 e super green pass, che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal covid.