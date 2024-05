Treni cancellati per tutta l'estate tra Milano e Domodossola

Sospesa dal 9 giugno al 9 settembre 2024 la circolazione dei treni tra Arona e Domodossola, per lavori da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana), gestore dell'infrastruttura nella zona del Lago Maggiore. Una decisione presa già da qualche tempo, che ha scontentato un territorio (il Vco e il Lago Maggiore) a forte vocazione turistica. Tuttavia, Rfi non può eseguire questi lavori se non in un periodo caldo dell'anno. In aggiunta, si tratta di lavori finanziati dal Pnrr, con scadenze precise. A questi lavori si aggiungono (da parte di Ferrovie federali svizzere) alcune opere nella tratta di montagna del Sempione, tra Domodossola e Briga, che comporteranno anch'esse uno stop dei treni.

Tornando alla Lombardia, i lavori sul Lago Maggiore interesseranno gli assi Milano Centrale-Domodossola e Milano Garibaldi-Domodossola. In particolare, saranno soppressi anche gli EuroCity della tratta Venezia-Milano-Domodossola-Basilea/Ginevra. Al posto di questi treni verranno organizzati pullman sostitutivi a prenotazione obbligatoria: sulla Milano-Ginevra sono previsti poi tre coppie di bus sostitutivi (sempre a prenotazione obbligatoria) per il solo servizio internazionale.

La circolazione dei treni sulle tratte gestite da Trenord (Centrale-Domodossola e Garibaldi-Domodossola) sarà sospesa tra Domodossola e Arona, dove verrà istituito un servizio sostitutivo di bus. La circolazione tra Milano e Arona sarà regolare, mentre tra Sesto Calende e Arona i treni subiranno alcune modifiche di orario per ulteriori lavori sull'infrastruttura a Sesto Calende.