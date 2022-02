Disagi per i pendolari Trenord: treni cancellati e ritardi di 90 minuti

Mattinata complicata per i pendolari Trenord a Milano e dintorni. Molti treni sono stati cancellati o hanno riportato lunghi ritardi a causa di un guasto a un convoglio nei pressi di Colico e di un incidente a Bollate Centro, con una donna travolta e uccisa all'altezza di Bollate Centro.

Per il primo episodio sono diverse le linee Trenord che hanno subito conseguenze: la Como - Saronno - Milano; la Laveno - Varese - Saronno - Milano; la Malpensa - Milano Cadorna; Malpensa - Milano Centrale; la S12 Melegnano - Milano Passante - Milano Bovisa - Cormano; i treni della linea S1 sono al momento cancellati tra Saronno e Milano Bovisa; i treni S3 Milano Cadorna - Saronno in partenza da Milano al minuto 32 sono cancellati.

Il convoglio fermo all'altezza di Colico ha provocato invece ritardi fino a 90 minuti sulla linea Tirano - Sondrio - Lecco - Milano. "I treni della linea viaggiano con ritardi di 90 minuti in seguito a un guasto a un convoglio che è rimasto fermo nei pressi di Colico. Sono possibili variazioni di percorso e cancellazioni. È stato attivato un servizio autobus sostitutivo, seguire le notizie in app e prestare attenzione agli annunci in stazione".