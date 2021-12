Da Milano partiranno due Frecciarossa per Parigi al giorno

Due Frecciarossa al giorno partiranno dalla Stazione Centrale di Milano per raggiungere la Gare de Lyon di Parigi. È il nuovo collegamento messo a disposizione da Trenitalia per raggiungere il Paese d'oltralpe.

In particolare, a partire da sabato 18 dicembre i due Frecciarossa faranno la spola tra la stazione ferroviaria parigina e quella milanese passando per Lyon Part Dieu, Chambéry,?Modane e Torino, al mattino e alla sera. Il viaggio Milano-Parigi dovrebbe durare in tutto tra le 6 e le 7 ore.

In un secondo tempo, a completare i collegamenti con la Francia saranno tre Frecciarossa al giorno, andata e ritorno, tra Parigi e Lyon. Nel complesso, infatti, sono cinque i Frecciarossa 1000 autorizzati a circolare nel Paese: Trenitalia è la prima società straniera ad aver ricevuto l'ok per poter operare nel mercato francese nell'ambito dell'alta velocità (al momento prerogativa dalla Società nazionale delle ferrovie, la Sncf).

"Disponibili a bordo - comunica Trenitalia - i servizi di Wifi fast, portale Frecce con internet e intrattenimento, l’edicola digitale con principali quotidiani e riviste francesi, musica, giochi, libri e informazioni sul viaggio aggiornate e tutta la comodità di un viaggio con Frecciarossa". Il convoglio Frecciarossa 1000 è in grado di trasportare circa 460 passeggeri raggiungendo la velocità di 360 chilometri orari.