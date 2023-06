Più treni nuovi per le gite fuori porta da Milano

Più treni nuovi per il Pavese, Piacenza, Brescia e Verona. Da domenica 11 giugno, con l'orario estivo, Trenord aumenta il numero di nuovi convogli in partenza da Milano.

Gite fuori porta in treno da Milano

A essere esteso è anche il servizio notturno delle linee S3 Milano-Saronno e S4 Milano-Seveso-Camnago/Mariano, con due corse in più. Mentre verso il lago di Garda sono previste più corse: in settimana, tra le 6 e le 23, ci sarà una corsa all'ora per Brescia e Verona, con partenza al minuto .25 e una corsa all’ora da Verona e Brescia verso Milano Centrale, tra le ore 7 e le ore 23, con arrivo al minuto .35. Nei fine settimana,invece, il servizio si intensificherà con una corsa ogni 30 minuti negli orari a maggiore domanda: da Milano fra le ore 7.25 e le ore 9.25 e da Verona fra le ore 17.20 e le ore 20.43.

Dal 28 agosto, poi, viene potenziata l’offerta su più direttrici. Più nel dettaglio, da domenica saranno in servizio otto nuovi convogli di Trenord: due Caravaggio a doppio piano, tre Donizetti monopiano e tre Colleoni a motore diesel-elettrico. I Caravaggio saranno destinati alle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, su cui già circolano convogli di questa tipologia. Grazie a questa immissione, su entrambe le linee il 100% del servizio sarà garantito da nuovi treni. I Donizetti entreranno in servizio sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza, che lo scorso 24 maggio hanno visto circolare per la prima volta i nuovi treni. Con l’immissione progressiva dei tre convogli a partire dall’11 giugno, sulla linea Milano-Pavia-Stradella saliranno a 14 le corse effettuate con Donizetti, cioè il 54% del servizio complessivo di 26 corse; fra Milano e Piacenza, saranno otto le corse servite dai nuovi convogli: 6 sulla linea Milano-Lodi-Piacenza e 2 sulla linea Milano-Pavia-Stradella-Piacenza.

I Colleoni inaugureranno il servizio sulla linea non elettrificata Pavia-Mortara e aumenteranno le corse effettuate sulla Pavia-Codogno, che ha dato il benvenuto ai nuovi treni lo scorso 19 maggio. Con l’immissione progressiva dei tre Colleoni, tutte le corse sulle due linee saranno effettuate da convogli Colleoni e da treni di nuova generazione ATR 125. I nuovi orari e le modifiche alla circolazione per la manutenzione su alcune tratte possono essere consultati su trenord.it.