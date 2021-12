Potenziati i treni tra Milano e Roma con i nuovi Italo Evo

Più treni sulla tratta Milano-Roma. Italo potenzia la frequenza dei propri convogli arricchendo la flotta con altri quattro treni Evo, arrivando a un totale di 51.

Tra il capoluogo lombardo e la capitale, in questo modo, saranno a disposizione più collegamenti giornalieri. Da domenica 12 dicembre, in particolare, saranno 116 i viaggi quotidiani effettuati da Italo, che fra le novità del cambio orario vede i nuovi collegamenti per Genova, i viaggi diretti fra Udine e Milano, l’aumento dei servizi per il Sud e un forte investimento sulla linea Milano - Roma, la principale tratta italiana, che può contare su 64 servizi al giorno.

Tra le due città, quindi, sono a disposizione partenze ogni 30 minuti nelle ore di punta, e 32 servizi sono 'no stop' (ovvero senza fermate intermedie). Per fare alcuni esempi, vi sono partenze mattutine da Termini alle ore 6:30, 7:05, 7:30 e 8:05, mentre da Milano Centrale alle 6:15, 6:45, 7:15 e 8:15; stesso discorso per la fascia pomeridiana/serale. Sempre più importante, poi, la stazione di Milano Rogoredo, servita con ben 39 servizi di cui 19 'no stop'.

Gli investimenti di Italo in nuovi treni e ulteriori collegamenti vanno di pari passo con quelli intrapresi per la sicurezza: tutte le carrozze, infatti, sono dotate degli innovativi filtri Hepa, gli stessi degli aerei, in grado di effettuare un completo ricambio d’aria ogni 3 minuti per garantire la massima sicurezza ai passeggeri. Un investimento importante da parte della società, circa 50 milioni di euro per equipaggiare tutta la flotta, rendendo così Italo il primo operatore ferroviario al mondo ad utilizzare i filtri ad alta efficienza.

Sempre in stazione, oltre al Fast Track (accesso prioritario ai binari) che diventa accessibile a tutti coloro che viaggiano fra Roma e Milano, Italo ha adibito dei desk prioritari posti anche in prossimità dei binari per poter immediatamente gestire le esigenze last minute di tutti i passeggeri di questa tratta.