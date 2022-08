Lavori sul ponte: sospesi i treni da e per Milano, come cambia la circolazione

Lavori in corso. Dal prossimo 29 agosto sarà aperto un cantiere di Rete ferroviaria italiana, gruppo ferrovie dello Stato, "per lavori di manutenzione straordinaria all’infrastruttura in Lombardia", si legge in una nota del gruppo.



Le opere, il cui costo complessivo è di 10 milioni di euro, riguarderanno la "travata metallica che sostiene la linea ferroviaria sulla linea Milano-Domodossola e la sede stradale". Per questo "la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 29 agosto al 18 settembre fra le stazioni di Sesto Calende e Arona".

"Durante l’interruzione, tutta l’offerta commerciale tra Arona e Sesto Calende sarà soppressa. I treni saranno limitati a Sesto Calende e saranno sostituiti con bus tra Sesto Calende e Arona, con successivo proseguimento a mezzo treno tra Arona e Domodossola", hanno annunciato da Rfi.