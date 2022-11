"Lavori per potenziamento tecnologico": modifiche ai treni tra Milano e Genova

Treni fermi per lavori tra Milano e Genova. Cantieri di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) aperti per lavori di potenziamento tecnologico in Lombardia.

Per consentire gli interventi, come comunica l'azienda, la circolazione ferroviaria sarà interrotta da sabato 26 a domenica 27 novembre 2022 sulla linea Milano-Genova, fra le stazioni di Pavia e Voghera e fra Bressana e Broni, per l’attivazione di nuovi apparati tecnologici nella stazione di Pavia e sulla tratta fra Pavia e Voghera.

"Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni - spiegano - è consultabile nelle stazioni e sui canali di vendita delle imprese ferroviarie".