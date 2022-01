I nuovi treni per i pendolari di Milano

Moderni, più sostenibili e più tecnologici. Da domani, martedì 1 febbraio, i treni Caravaggio di Trenord entrano in funzione sulla linea Milano-Porto Ceresio, che passa da Gallarate e Varese. I nuovi convogli, ha fatto sapere la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, "effettueranno più del 40% del servizio complessivo, cioè 16 corse su 37".

Sabato c'è stato il viaggio inaugurale del treno, con a bordo alcuni dei sindaci dei comuni attraversati dalla linea, in attesa della partenza vera e propria fissata per il primo giorno di febbratio. Accessibili e con un ambiente confortevole, grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, i treni - ha rimarcato Trenord - sono dotati di "prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili".



"In composizioni di quattro carrozze con 445 posti a sedere, i Caravaggio offriranno ai passeggeri della Milano-Porto Ceresio soluzioni di viaggio ad alta capacità ancora più sostenibili", hanno proseguito dall'azienda, rimarcando che "i convogli sono costruiti con materiali innovativi e riciclabili al 96%". I due Caravaggio - che a bordo hanno 42 telecamere per la videosorveglianza e 12 posti per le bici - "sono fra i 222 nuovi convogli acquistati da regione Lombardia per Trenord con un investimento di circa 2 miliardi di euro, che consentiranno progressivamente di cambiare il volto del servizio ferroviario lombardo. Con i due ingressi in servizio - hanno concluso dalla società - sale a 39 il numero dei nuovi treni già in circolazione sulle linee lombarde.



Le corse effettuate dai nuovi treni Caravaggio dal 1 febbraio

Da Milano a Porto Ceresio

- 2516 (Milano Porta Garibaldi 5.32-Porto Ceresio 6.45)

- 2520 (Milano Porta Garibaldi 6.32-Porto Ceresio 7.45)

- 2532 (Milano Porta Garibaldi 9.32-Porto Ceresio 1.45)

- 2536 (Milano Porta Garibaldi 10.32-Porto Ceresio 11.45)

- 2548 (Milano Porta Garibaldi 13.32-Porto Ceresio 14.45)

- 2552 (Milano Porta Garibaldi 14.32-Porto Ceresio 15.45)

- 2564 (Milano Porta Garibaldi 17.32-Porto Ceresio 18.45)

- 2568 (Milano Porta Garibaldi 18.32-Porto Ceresio 19.45)



Da Porto Ceresio a Milano

- 2525 (Porto Ceresio 7.16-Milano Porta Garibaldi 8.28)

- 2529 (Porto Ceresio 8.16-Milano Porta Garibaldi 9.28)

- 2541 (Porto Ceresio 11.16-Milano Porta Garibaldi 12.28)

- 2545 (Porto Ceresio 12.16-Milano Porta Garibaldi 13.28)

- 2557 (Porto Ceresio 15.16-Milano Porta Garibaldi 16.28)

- 2561 (Porto Ceresio 16.16-Milano Porta Garibaldi 17.28)

- 2573 (Porto Ceresio 19.16-Milano Porta Garibaldi 20.28)

- 2577 (Porto Ceresio 20.16-Milano Porta Garibaldi 21.28)