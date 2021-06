Treni potenziati per Milano Malpensa

Dal 13 giugno - annuncia Trenord - più servizi per le mete turistiche e quattro corse all’ora (per direzione) del Malpensa Express

Treni potenziati dal 13 giugno con più servizi per le mete turistiche e quattro corse all’ora per direzione sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Ad annunciarlo Trenord.

"Più corse per le destinazioni turistiche, il ripristino del collegamento aeroportuale Malpensa Express, che ritornerà a circolare ogni mezz’ora anche su Milano Cadorna oltre che Milano Centrale, e un potenziamento del servizio in vista della ripresa di settembre - si legge in una nota dell'azienda di trasporti ferroviari - queste le principali novità previste dall’aggiornamento dell’orario Trenord che entrerà in vigore domenica 13 giugno".

Il nuovo orario presenterà anche modifiche alla circolazione di alcune linee nei mesi estivi, per consentire lo svolgimento di lavori da parte dei gestori dell’infrastruttura. Per quanto concerne Malpensa Express, dopo la riduzione del servizio dovuta alla diminuzione del traffico aeroportuale, il collegamento tornerà a circolare ogni mezz’ora anche da Milano Cadorna, oltre che da Milano Centrale. Sarà inoltre riattivata l’ultima corsa della sera da Milano Centrale a Malpensa Aeroporto, il treno 2988 (Milano Centrale 23:25 – Malpensa T1 00:16). Complessivamente, fra il capoluogo lombardo e lo scalo aeroportuale saranno garantite ogni ora quattro corse per direzione. I treni continueranno ad essere attestati al Terminal 1 per la mancata riattivazione dei voli dal Terminal 2.

Le altre novità di Trenord

Sarà attivata da Rfi la nuova fermata di Como Camerlata, che sostituirà Albate Camerlata sulle linee S11 Rho-Milano-Como-Chiasso, Lecco-Molteno-Como, S40 Como-Mendrisio-Varese, S10 Bellinzona-Mendrisio-Como. L’attivazione della nuova fermata, che darà vita a uno snodo di interscambio fra le linee di collegamento con la Svizzera e la linea Ferrovienord Milano-Saronno-Como Lago, potrà comportare lievi scostamenti d’orario sulle linee interessate.

Tutte le corse della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano effettueranno la fermata di Mandello del Lario, prevista al minuto .48 per i treni diretti a Milano Centrale e al minuto .12 per i treni diretti a Sondrio e Tirano. Per i viaggiatori diretti sulle località lacustri, fino al 29 agosto saranno attivate cinque corse: i treni 10300 (Milano P.ta Garibaldi 7.22-Colico 9.23) e 10301 (Colico 18.37-Milano P.ta Garibaldi 20.38), che circoleranno nei giorni festivi; i treni 10320 (Lecco 11.15-Colico 12.23) e 10325 (Colico 12.37-Lecco 13.45), che circoleranno il sabato e nei festivi; il treno 10321 (Colico 10.37-Lecco 11.45), che circolerà nei festivi fino al 7 agosto e tutti i giorni dall’8 al 29 agosto.

Ad essere potenziate anche le corse dirette da Milano al lago di Garda. Per i viaggiatori fino al 29 agosto sarà attivato il nuovo treno 2657 (Milano C.le 8.50-Verona P.N. 10.40), che sarà effettuato il sabato e nei festivi. Inoltre circoleranno anche il sabato e nei festivi i treni 2668 (Verona P.N. 11.15-Milano C.le 13.05) e 2682 (Verona P.N. 18.16-Milano C.le 20.05).

Sulla linea Milano-Gallarate-Luino, inoltre, nelle giornate festive fino al 29 agosto saranno attivati i nuovi treni 25330 (Gallarate 10.19-Luino 11.16), 25325 (Luino 10.44-Gallarate 11.41); Saranno prolungate fino a Luino invece le corse 25392 (ex25396) Gallarate 12.15-Luino 13.15 e 25391 (ex25331) Luino 12.45-Gallarate 13.41.

Per lavori infrastrutturali che interesseranno il ponte sul fiume Ticino, invece, dal 13 giugno al 17 luglio i treni sulla linea Milano-Saronno-Novara Nord circoleranno regolarmente tra Milano e Turbigo; tra Turbigo e Novara Nord sarà istitutito un servizio di bus sostitutivi. L’orario di partenza da Novara dei bus sarà anticipato, per consentire la coincidenza a Turbigo con i treni.

Dal 18 luglio sulla linea sarà attivata la nuova fermata di Galliate-Parco del Ticino, che sostituirà la fermata Ponte Ticino. Tutti i giorni dal 18 luglio al 29 agosto e nei soli giorni festivi a partire dal 5 settembre, i treni, secondo le proprie periodicità, da Novara Nord effettueranno fermata in questa nuova stazione al minuto .21 (dalle ore 6:21 alle ore 20:21) e da Milano Cadorna/Saronno al minuto .37 (dalle 07:37 alle ore 21:37).