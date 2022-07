Guasto a Milano Porta Vittoria: ritardi e soppressioni

Treni in ritardo e soppressi. Pomeriggio di disagi per i pendolari quello di lunedì 4 luglio. La causa è un guasto nella stazione di Milano Porta Vittoria.

Ad essere coinvolte tutte le linee suburbane che passano per Milano Porta Vittoria e Porta Garibaldi Fs. Come fanno sapere da Trenord, la media dei ritardi, a un'ora e mezza dal guasto, avvenuto intorno alle 16, è di circa 20 minuti.

Alcuni dei viaggiatori hanno affidato il proprio sfogo per la situazione ai social, descrivendo quella di lunedì come un'altra "giornata infernale". L'inconveniente all'infrastruttura - comunica Rfi - è in via di risoluzione.