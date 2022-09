Continui ritardi tra Milano e Tirano, i pendolari di Trenord: "Siamo stufi"

Ritardi quotidiani, disservizi e soppressioni all'ultimo minuto. Questi i problemi evidenziati da una petizione online lanciata dai pendolari di Trenord della tratta Milano-Lecco-Tirano (Sondrio), che si dicono stanchi di questa situazione e chiedono un intervento immediato dell'azienda e della Regione.

"Siamo dei pendolari che quotidianamente percorrono la tratta da Lecco a Sondrio- si legge su change.org -. Dal ripristino dei treni dopo i lavori di potenziamento sulla linea stiamo subendo disservizi quotidianamente. I ritardi vanno oltre i 60 minuti e comprendono soppressioni dell'ultimo minuto. Siamo stufi di questi disservizi e vogliamo una vera risposta alle nostre domande, i 3 minuti di ritardo su tutta la tratta annunciati da Trenord e da Rfi ci sembrano soltanto una presa in giro".

"Tutti - continua la petizione - ormai rimpiangiamo gli autobus sostitutivi e ci chiediamo se i lavori di potenziamento prevedevano di 'potenziare i ritardi' piuttosto che l'efficienza sulla tratta. Inoltre ci chiediamo se dobbiamo temere per la nostra sicurezza visti i nuovi limiti per i convogli in transito a 30km/h nel ponte sull'Adda".

I viaggiatori chiedono risposte serie alle problematiche che li affliggono quotidianamente, nonché un servizio adeguato al prezzo degli abbondamenti. La petizione, che per ora ha raccolto un centinaio di firme, verrà poi consegnata all'assessore ai trasporti lombardo e a Trenord.