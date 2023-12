Tutti i treni in ritardi o cancellati oggi dopo l'incidente tra un Frecciarossa e un Intercity

Disagi e ritardi. Giornata difficile quella di oggi, lunedì 11 dicembre, per la circolazione ferroviaria in gran parte del nord Italia dopo l'incidente avvenuto domenica sera a Faenza tra un Frecciarossa e un Intercity, che si sono tamponati in un tratto a binari unico, causando 17 feriti, fortunatamente non gravi.

In mattinata Rfi ha fatto sapere che "la circolazione permane sospesa tra Forlì e Faenza" perché è "ancora in corso l'intervento dei tecnici". "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi ed essere instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo con un maggior tempo di percorrenza previsto di 60 minuti", si legge nell'avviso sul sito di Trenitalia, che segnala che anche i "treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso".

Tanti i convogli da e per Milano che subiranno disagi. Questo l'elenco completo:

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri da Rimini diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

I passeggeri da Rimini diretti a Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri da Rimini diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri da Rimini diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri:

• in partenza da Faenza diretti a Rimini possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• diretti a Faenza possono proseguire il viaggio da Bologna Centrale con il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Il treno ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

Il treno ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

Il treno ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (10:25) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

Già nella serata di domenica il Frecciarossa 8823 Milano Centrale - Pescara era stato fermato a Faenza, il 9810 Pescara - Milano Centrale a Rimini, mentre l'Intercity 614 Lecce - Milano Centrale (23:40) a Cesena.