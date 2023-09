Treni in ritardo, secondo la Regione Rfi deve essere più veloce sui guasti

La Regione cerca di metterci una pezza dopo i maxi ritardi ferroviari di lunedì mattina (un guasto alle infrastrutture ha mandato in tilt la circolazione tra Milano e Bologna). L'assessore ai trasporti di Palazzo Lombardia, Franco Lucente, ha detto che Regione e Rfi dovranno migliorare anche la gestione delle emergenze.

"Comprendo l'ennesimo disagio per centinaia di lavoratori, proprio nelle ore di massima affluenza: per questo - ha spiegato l'assessore in una nota - è necessario un ulteriore sforzo congiunto per gestire al meglio anche le emergenze. Un impegno che deve portare a trovare soluzioni alternative efficaci e repentine, con una programmazione oculata ed ottimale del servizio". "Proprio per questo - conclude l'assessore - ho chiesto un nuovo confronto con i responsabili di Rfi: tanto si sta già facendo per l'efficienza dei trasporti, dobbiamo lavorare tutti insieme affinché gli utenti finali non debbano sempre subire difficoltà non dipendenti da loro".

Treni in ritardo: cos'è successo sulla Milano-Cremona

Tutto è accaduto un attimo prima delle 6 di lunedì 4 settembre quando è andato in tilt un impianto che regola la circolazione dei treni nei pressi della stazione di Codogno (Lodi).

L'inconveniente di natura tecnica ha causato ritardi fino a 90 minuti in direzione Milano. Rallentati anche i convogli verso Torino e Bologna.