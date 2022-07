Rogoredo-Pieve Emanuele, si quadruplica la linea ferroviaria

Via libera da Regione Lombardia al progetto definitivo per il quadruplicamento della tratta Rogoredo-Pieve Emanuele e la velocizzazione della tratta Milano-Pavia. Lo ha approvato la giunta regionale lombarda, secondo cui "il potenziamento della linea Milano-Pavia è fondamentale per incrementare efficienza e regolarità del servizio, perché consentirà di separare le diverse tipologie di trasporto ferroviario: da una parte treni suburbani e regionali; dall'altra treni interregionali e a lunga percorrenza e treni merci".

Il progetto punta ad offrire un servizio efficiente per i fruitori della tratta ferroviaria e, allo stesso tempo, tutelare l'area di pubblico interesse dal punto di vista paesaggistico con interventi mirati allo scopo di garantire i caratteri di naturalità del paesaggio circostante.

Il progetto di quadruplicamento della tratta Rogoredo-Pavia ha un'estensione di 28,6 km. L'intervento è suddiviso in due fasi funzionali: il quadruplicamento della tratta da Rogoredo a Pieve Emanuele per circa 11 km e il quadruplicamento della tratta da Pieve Emanuele a Pavia per circa 17 km. L'opera ha un costo totale di 900 milioni di euro, di cui 264,50 milioni di euro per la prima fase, ovvero quella da Rogoredo a Pieve Emanuele.