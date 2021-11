I treni che portano da Milano alla Città dei balocchi per Natale

Il treno che da Milano porta alla Città dei Balocchi c'è. Trenord ha infatti potenziato la sua offerta commerciale in occasione dell’evento “Città dei Balocchi”. Nei giorni di sabato e domenica, i treni in partenza da Milano saranno rafforzati come di seguito indicato:

I treni della linea Milano – Saronno – Como Lago vengono effettuati con convogli in doppia composizione per fornire il maggior numero di posti disponibili e sono stati istituiti treni straordinari.



I treni della linea S11 Como S.G. – Monza – Milano Porta Garibaldi, nel periodo dal 4 al 12 dicembre 2021, si effettuano anche nei giorni festivi; inoltre, il giorno 19 dicembre, circoleranno due treni straordinari, nella tratta Milano Porta Garibaldi - Como San Giovanni.

La Città dei Balocchi

Da sabato 27 novembre a Como si sono accese le luci della Città dei Balocchi. Dopo un anno di stop dovuto al covid, la tradizione natalizia di Como, attrazione per tutta la Lombardia e non solo, ha ripreso vita. Ci sono norme e regole da seguire per evitare il dilagarsi della pandemia ma nulla rispetto allo scorso anno, segnato dal silenzio e dall'assenza dei colori. Certo non sono mancate alcune polemiche (come quella sul controllo del green pass per l'ingresso ai mercatini di piazza Cavour o per il dover indossare le mascherine anche all'aperto nelle vie più frequentate) ma la 28esima edizione di Como Città dei Balocchi, per la gioia di grandi e bambini, è ufficialmente cominciata.