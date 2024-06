Treni straordinari e biglietti speciali per andare ai concerti a Milano

Con il calendario fitto di eventi musicali stilato da Fiera Milano Live, Trenord organizza una serie di corse straordinarie e istituisce un biglietto speciale dedicato a chi deve raggiungere la Fiera per i concerti che occuperanno l'estate milanese. Oltre ai treni già in programma, l'azienda aggiungerà delle corse straordinarie notturne per il rientro a Milano, Treviglio e Varese in occasione dei concerti di Salmo&Noyz (15 giugno), Gigi D'Agostino (21 giugno), Paul Kalkbrenner (22 giugno) e Geolier (6 luglio).

Trenord ha realizzato un biglietto dedicato che prevede il viaggio di andata su uno dei trni diretti a Rho Fiera e il rientro su uno dei collegamenti notturni. Il ticket si può acquistare solo online, costa 10 euro e deve essere usato esclusivamente nel giorno del concerto senza convalida.

I treni speciali

I treni notturni per Varese fermano a: Rho, Vanzago, Parabiago, Canegrate, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Cavaria, Albizzate, Castronno, Gazzada. Quelli per Treviglio fermano a: Passante di Milano (Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini), Segrate, Pioltello, Vignate, Melzo, Pozzuolo, Trecella, Cassano d’Adda.

Gli orari delle corse notturne varieranno in base alla durata degli eventi. Per il concerto di Salmo&Noys sono previste due corse straordinarie:

94059: Rho Fiera Milano 0.15-Treviglio 1.24

94060: Rho Fiera Milano 0.13-Varese 1.13

Per tutte le sere di Fiera Milano Live, gli ultimi collegamenti previsti da orario in partenza dalla stazione di Rho Fiera Milano sono tre corse suburbane verso Milano Porta Garibaldi, con fermata anche a Milano Certosa e Milano Villapizzone, e una diretta a Gallarate, che ferma anche a Rho, Vanzago Pogliano, Parabiago, Canegrate, Legnano, Busto Arsizio.