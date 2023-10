Il trenino degli umarell per visitare (gratis) i cantieri di Milano

Uno dei "personaggi tipo" di Milano è l'umarell, che, contrariamente a quel che alcuni credono, non è in realtà nato a Milano, ma a Bologna (la parola deriva da un termine dialettale del capoluogo emiliano). L'umarell è l'uomo (anziano, per lo più) che osserva i cantieri, i lavori in corso (con le mani dietro la schiena, per lo più).

Ebbene, ora a Milano è stata ideata una curiosa iniziativa, sostenuta dal Municipio 6: il 'Trenino degli Umarell'. È gratuita e consiste in un trenino su gomma che, sabato 14 e domenica 15 ottobre, girerà per i quartieri del Municipio per visitare i cantieri in corso. "Un modo divertente - si legge nella pagina istituzionale del Municipio su Facebook - per vedere come la nostra città sta cambiando, e per scoprire luoghi ancora poco conosciuti del nostro territorio".

I quartieri e i cantieri

Nessun vincolo d'età per partecipare all'iniziativa ("aperta a tutti quelli che si sentono umarell dentro"), ma occorre la prenotazione sul sito 'Il trenino di Milano' alla pagina 'biglietti'. Il trenino parte a diversi orari e avrà due percorsi. Sabato 14 esplorerà la parte di Municipio 6 a nord del Naviglio Grande, quindi i quartieri di Parri-Bisceglie, Bande Nere e Lorenteggio. Tra i cantieri, quello di Sei Milano, delle piste ciclabili e della piscina Cardellino. Domenica 15, invece, si dirigerà nei quartieri a sud del Naviglio Grande, quindi Ronchetto sul Naviglio, San Cristoforo e la Barona. Si potranno osservare il cantiere della M4 a San Cristoforo, la Tetris Tower a Famagosta e i lavori in via Russoli, dietro lo Iulm.