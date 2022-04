25 Aprile, anche le autorità al cimitero degli Alleati a Trenno

Alla fine il comune di Milano ha deciso di celebrare il 25 Aprile anche al cimitero del Commonwealth di Trenno, in via Cascina Bellaria, nonostante la comunicazione 'in sordina' della vigilia parlasse solo della deposizione di una corona di fiori alle nove di mattina. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi, la presidente del municipio 7 Silvia Fossati e la console del Regno Unito a Milano, Catriona Graham, oltre ai carabinieri e all'ufficio cerimoniale di Palazzo Marino.

Nel perimetro cimiteriale soltanto loro. All'esterno i cittadini, i militanti dei Radicali e di +Europa (tra cui il consigliere regionale Michele Usuelli), l'esponente di Forza Italia Giampaolo Berni e l'Anpi, complice l'anticipo con cui è iniziata la cerimonia e la disposizione internazionale sulle bandiere nei cimiteri di guerra del Commonwealth. Dopo la posa delle corone di fiori, tutti hanno potuto accedere.

"Oggi è giusto essere anche qui. Questi ragazzi sono morti in Italia per lo stesso motivo dei partigiani, per liberarci dal nazismo e dal fascismo tutti insieme", ha commentato Silvia Fossati al termine della celebrazione. Il cimitero milanese ospita prevalentemente caduti in zone limitrofe. Tra inglesi, statunitensi, sudafricani, australiani, indiani, canadesi e neozelandesi, ci sono un indiano, due italiani (entrambi paracadutisti) e una donna (dell'unità medica). Poco più di 400 le tombe.

Successivamente, verso le dieci, ha preso posto una celebrazione anglicana. Per tutta la giornata il cimitero del Commonwealth resta aperto al pubblico, per chiunque voglia recarvisi a rendere omaggio ai militari Alleati morti in Italia.