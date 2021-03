Raggi laser e sensori: ecco il nuovo carrello manutenzione binari di FerrovieNord

Un treno disseminato di sensori in grado di analizzare lo stato dei binari mentre sfreccia a 80 km/h. È il nuovo carrello diagnostico di Ferrovie Nord di Milano che verrà utilizzato per le attività di manutenzione della rete tra cui il rilievo dei parametri geometrici del binario. Il carrello, che entrera? in servizio una volta completato il settaggio dei sistemi e la formazione del personale, e? stato progettato e costruito in base alle specifiche esigenze di FerrovieNord.

Il macchinario puo? raggiungere la velocita? di 80 km/h in fase di acquisizione dati. E? equipaggiato con un sistema tecnologico di bordo per controllo marcia treno (SCMT) che gli permettera? di viaggiare come treno. Le apparecchiature per l’acquisizione dei dati diagnostici sfruttano una tecnologia laser e un software per la visualizzazione dei dati di rilievo, progettato secondo le indicazioni di FerrovieNord, che garantira? la visualizzazione dei dati rilevati in tempo reale da remoto. La macchina e? inoltre attrezzata con accelerometri e sistemi di video ispezione nelle due direzioni di marcia.

FerrovieNord: il gruppo

Controllata al 100% da FNM, FerrovieNord gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FerrovieNord circolano 800 treni e viaggiano 200mila passeggeri al giorno. Accanto all'attivita? finalizzata alla circolazione dei treni, l'azienda si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell'attivazione di nuovi impianti e dell'assistenza ai lavori di potenziamento.