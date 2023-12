Il nuovo Frecciarossa (più veloce) che avvicina Milano alla Puglia

Dal prossimo 10 dicembre si accorciano le distanze tra Milano e la Puglia grazie alla velocizzazione di cinque Frecciarossa (che saranno instradati integralmente sulla linea dell’alta velocità Bologna-Milano). E che consentiranno tempi di percorrenza ridotti di mezz’ora per cinque collegamenti ferroviari da e per il Nord Italia.

Le novità della stagione invernale legate ai trasporti e collegamenti ferroviari nazionali e regionali e del polo passeggeri sono state presentate lunedì a Milano dall’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi. “Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente” ha spiegato Luigi Corradi, “stiamo impegnando oltre un miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi tre anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa un miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell'ambito dei fondi del Pnrr, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile”

Da domenica 10 dicembre, come detto, si accorciano le distanze tra la Puglia e Milano grazie alla velocizzazione di cinque Frecciarossa che saranno instradati integralmente sulla linea Alta Velocità Bologna-Milano. Le altre Frecce che percorrono la linea Adriatica continueranno a effettuare le attuali fermate. I treni interessati dalla velocizzazione di circa 30 minuti sono: Il Lecce-Milano delle 5.55 (con arrivo alle 14.25), il Bari-Milano delle 5.30 (arrivo 12.30), il Milano-Lecce delle 13,35 (arrivo alle 21.50), il Milano-Lecce delle 14.35 (arrivo alle 22.56) e il Milano-Taranto delle 11.35 (arrivo alle 19.46).