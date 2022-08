Il treno della M5 che celebra i 100 anni dell'autodromo di Monza

Per festeggiare i 100 anni dell'autodromo di Monza della Formula Uno (e non solo), Milano si 'regala' un treno della M5 celebrativo. Martedì, all'attuale capolinea di Bignami, è stata presentata la veste grafica del treno realizzato per l'occasione, in vista anche del prolungamento della linea proprio a Monza.

Il forte legame tra la linea 5 del metrò milanese e lo sport è stato più volte sottolineato durante la presentazione. Quando il prolungamento sarà stato realizzato, infatti, la M5 collegherà lo stadio di San Siro e proprio l'autodromo di Monza. "M5 è una metropolitana dello sport", ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano. E Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5, ha ricordato che "M5 ha festeggiato la nazionale quando ha vinto gli Europei, mentre sta ora circolando il treno per le olimpiadi Milano-Cortina". Secondo Lo Piano, "il treno sarà immersivo: vogliamo rendere il viaggio agli utenti un'esperienza più che uno spostamento".

Claudia Maria Terzi, assessora ai trasporti in Regione Lombardia, ha sottolineato che "il centenario dell'autodromo è l'occasione per rimarcare il valore di questa eccellenza lombarda. Il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza realizzerà una nuova 'strada' dello sport, un progetto importante per il quale Regione Lombardia ha stanziato circa 283 milioni di euro. Una grande attenzione per il territorio da parte di Regione che attraverso il Piano Lombardia ha previsto ulteriori 20 milioni per la compatibilizzazione dell'intervento della M5 con i principali nodi di interscambio tra la stazione FS, l'autostazione bus e il Polo istituzionale di Monza. L'obiettivo è agevolare la mobilità nel segno dell'intermodalità ferro-gomma e del trasporto sostenibile".

"Mi piace molto che vi sia un segno tangibile del legame tra la metropolitana Lilla e l'autodromo di Monza nell'anno del suo centenario", ha sottolineato l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli: "Con la realizzazione del prolungamento della M5 sarà possibile andare all'autodromo con il trasporto pubblico, un obiettivo importante sul quale stiamo lavorando per continuare sul filo della modernità e dell'innovazione che da sempre lo stesso autodromo rappresenta".