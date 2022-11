Arrivare da Milano all'aeroporto di Orio in treno: il progetto

Da Milano all'aeroporto di Orio al Serio in treno. Una modalità di viaggio che potrebbe diventare realtà grazie al bando di Rete ferroviaria italiana per la realizzazione di un nuovo treno che colleghi la stazione di Bergamo con Orio e potenzi i collegamenti tra Bergamo e Milano.

Il gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo - aeroporto Orio al Serio. Il bando ha un valore di 121 milioni di euro, finanziati con i fondi del Pnrr, e segue l’approvazione del progetto definitivo da parte della commissaria straordinaria di Governo per l’opera Vera Fiorani.

Il progetto permetterà di unire l’aeroporto alla città di Bergamo in 10 minuti e potenzierà i collegamenti con Milano. L’intervento consiste in una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri, di cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello. La futura stazione a servizio dell’Aeroporto sarà provvista da quattro binari di stazionamento, avrà marciapiedi per il servizio viaggiatori di lunghezza 250 metri e altezza 55 centimetri coperti da pensiline e sarà collegata tramite un sottopassaggio direttamente all’aeroporto.