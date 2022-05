Un treno ogni mezz'ora tra Milano e Orio al Serio: obiettivo 2026

C'è anche il collegamento ferroviario tra Milano e l'aeroporto di Orio al Serio nel piano industriale 2022-2031 del gruppo Ferrovie dello Stato, che prevede 190 miliardi di euro d'investimenti con un impatto di circa il 2-3% del Pil sull'economia nazionale. Il piano è stato presentato lunedì mattina a Roma.

Per la Lombardia, gli investimenti previsti ammontano a più di 14 miliardi di euro. L'intervento principale riguarda i 48 chilometri di alta velocità tra Brescia e Verona, ormai completato per circa un terzo del totale. E poi il quadruplicamento dell'infrastruttura ferroviaria tra Milano, Pavia, Voghera e Tortona, così come il potenziamento della tratta tra Rho e Gallarate, il raddoppio della linea Codogno-Piadena-Mantova e la soppressione di diciannove passaggi a livello.

Quanto alla ferrovia tra Milano e Orio al Serio, l'obiettivo è di portare un treno ogni mezz'ora a collegare il capoluogo con il 'suo' aeroporto, possibilmente entro le Olimpiadi invernali del 2026. Infine, oltre 75 milioni di euo sono espressamente dedicati al polo urbano di Milano e ai suoi scali ferroviari. Da Porta Romana (che ospiterà il villaggio olimpico) ai parchi di scalo Farini e scalo San Cristoforo.

E, nel piano industriale, sono citati anche i vertiporti da realizzare negli hub intermodali insieme a Sea.