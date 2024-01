Milano-Parigi in treno: torna (parzialmente) operativo il Tgv

Dopo l’interruzione della circolazione a causa di una frana, è ripartito il treno veloce che collega Milano a Parigi. Il blocco è durato quattro mesi, da quando, il 27 agosto scorso, un massiccio di roccia è franato all’altezza di Saint-Andrè en Savoi, appena fuori dal traforo del Frejus. Sncf Voyageurs, parte delle ferrovie nazionali francesi, ha riaperto parzialmente il collegamento TGV Inoui fornendo il servizio tra treno e bus nella parte ancora interrotta tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.

Il primo treno è partito ieri, 10 gennaio, nel primo pomeriggio dalla stazione di Milano Garibaldi. Data l’interruzione, i viaggiatori hanno fatto il percorso in treno fino a Oulx e poi in bus tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne. Qui ha ripreso la corsa in treno fino a Parigi.

La compagnia ha messo in vendita i biglietti fino al 24 marzo, anche se è già stata deciso di allungare il periodo fornendo più date anche in primavera. I prezzi partono da 39 euro e i biglietti sono acquistabili online.