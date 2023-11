Tra Milano e il Lago Maggiore viaggerà un treno di (quasi) 100 anni fa

Sedili in velluto rosso, interni in legno, personaggi in costumi d'epoca e un viaggio nel secolo scorso per arrivare da Milano fino al Lago Maggiore. Domenica 19 novembre un treno dei "ruggenti" anni Venti collegherà Milano a Laveno Mombello, con fermate intermedie a Saronno e Varese Nord.

Il treno storico di Trenord è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dal locomotore E 600-03, realizzato da OM-CGE nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-CGE nel 1949, tutti completamente restaurati.

La corsa di andata partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, a pochi passi dalla riva del lago. La fermata intermedia a Saronno è prevista alle 10.28, poi il treno sosterà nella stazione di Varese Nord, dove arriverà alle 11.18 per ripartire alle 11.33. Il viaggio di ritorno partirà da Laveno Mombello Lago alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51, con fermate intermedie a Varese Nord (16.45) e Saronno (17.37).

Quanto costa

Per viaggiare sul treno storico Trenord propone il biglietto speciale dedicato, in vendita solo online sul sito trenord.it, comprensivo di un viaggio di andata e ritorno fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sul convoglio d’epoca, e di un viaggio di andata e ritorno da qualunque stazione della Lombardia a Milano Cadorna, Saronno o Varese Nord a bordo dei treni Trenord (escluso il collegamento aeroportuale Malpensa Express).

Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis se accompagnati da un maggiorenne. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti. Il titolo di viaggio vale esclusivamente per domenica 19 novembre 2023 e non richiede convalida.