Per Fontana, Milano e i capoluoghi lombardi devono essere collegati al massimo in un'ora

Capoluoghi di provincia lombardi collegati con Milano in un'ora. E' l'obiettivo che si pone (e pone alle aziende di trasporto ferroviario) Attilio Fontana, governatore della Regione e ricandidato alle elezioni del 2023, durante un evento al Pirelli Hangar Bicocca intitolato "Lombardia 2030", sulle prospettive della Lombardia da qui a qualche anno.

"Ai vertici di Trenord e Ferrovie dello Stato chiedo un grande aiuto per superare le criticità della rete che rende difficile la vita di tanti pendolari", ha detto Fontana: "Ogni capoluogo lombardo dovrà essere collegato con Milano con un percorso di massimo un'ora. Abbiamo investito quasi due miliardi di euro in treni ma i problemi non sono ancora del tutto risolti".

Un obiettivo, quello posto da Fontana, decisamente ambizioso. Per arrivare a Milano dai capoluoghi lombardi più lontani, come Mantova e Sondrio, occorrono infatti attualmente circa due ore. Cioè il doppio del tempo massimo indicato dal governatore.